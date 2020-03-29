https://news.day.az/showbiz/1217265.html Рианна выпустила новую песню впервые за четыре года - ВИДЕО
Рианна выпустила новую песню впервые за четыре года - ВИДЕО
Певица Рианна впервые за четыре года выпустила сингл. Новая песня, получившая название Believe It, записана вместе с 26-летним канадским певцом PartyNextDoor. Трек вошел в его новый альбом PARTYMOBILE.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, это первая музыкальная работа Рианны с момента выхода в 2016 году ее альбома Anti. С тех пор 32-летняя певица переключилась на развитие своей империей моды и красоты Fenty: под этой маркой певица успешно выпускает косметику, одежду и нижнее белье.
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