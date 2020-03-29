Кто из звезд заразился коронавирусом

Число заболевших китайским коронавирусом с COVID-19 с каждым днем продолжает расти - по состоянию на 27 марта в мире зафиксировано уже более 565 тыс. случаев.

Не обходит пандемия и знаменитостей. С положительным результатом на новый вирус попал в больницу эстрадный артист Лев Лещенко, о своей болезни сообщил подписчикам и писатель Борис Акунин.

Ранее вирус также был выявлен у обладателя "Оскара" Тома Хэнкса, его супруги Риты Уилсон, актера Идриса Эльбы, звезды "бондианы" Ольги Куриленко, известного по "Игре престолов" Кристофера Хивью, футболистов "Ювентуса" Даниэле Ругани, Блеза Матюиди и Пауло Дибалы, баскетболистов "Юты" Донована Митчелла и Руди Гобера, сидящего в тюрьме продюсера Харви Вайнштейна, тенора Пласидо Доминго и многих других. Днем 27 марта немецкая газета Bild сообщила о госпитализации солиста Rammstein Тилля Линдеманна, но вечером стало известно, что тест на коронавирус дал отрицательный результат.

Кто еще из известных людей заразился коронавирусом - в фотогалерее.