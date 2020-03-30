Ройа: Я схожу с ума дома

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан следует рекомендации ВОЗ оставаться дома с целью предотвращения распространения коронавируса COVID-19 и делает в связи с этим интересные публикации под хэштегом #evdəqal ("оставайся дома").

Как передает Day.Az, певица на днях опубликовала в Instagram видео, на котором танцует под музыку и признается, что ей надоело сидеть дома и она сходит с ума.

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