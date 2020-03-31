Виктория Бекхэм переводит 20% прибыли своего бренда на помощь пострадавшим от пандемии

Пока коронавирус продолжает лихорадить весь мир, модные бренды и звезды ищут новые способы помочь остановить распространение этой инфекции. Свой вклад решила внести и Виктория Бекхэм. Она закрыла свой бутик в Лондоне, но онлайн-продажи по-прежнему продолжаются.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, дизайнер объявила, что уже с 25 марта переводит 20% прибыли своего модного бренда и линии косметики на счета благотворительных организаций, которые обеспечивают продовольствием нуждающихся. Речь идет об американской компании Feeding America и британском фонде The Trussell Trust.

Супруга Дэвида Бекхэма напомнила, что каждый доллар и каждый фунт важны для людей, оказавшихся в затруднительной ситуации. Даже самый небольшой вклад способен принести пользу и подарить родителям возможность быть спокойными, потому что их дети будут накормлены этим вечером.