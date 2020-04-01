В День смеха азербайджанские актеры и певцы запустили челлендж "Оставайся дома и танцуй"

День смеха - всемирный праздник, отмечаемый 1 апреля во многих странах. Во время этого праздника принято разыгрывать друзей и знакомых, или просто подшучивать над ними.

Этот день азербайджанские актеры и певцы, находящиеся в самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, решили отметить позитивным видеороликом - челленджем "Оставайся дома и танцуй" под популярную композицию "Macarena" испанского дуэта Los del Río (Антонио Ромеро Монхе и Рафаэль Руис Пердигонес), передает Day.Az со ссылкой на Trend. На основе песни в свое время возник танец с таким же названием.

"Оставаясь дома, мы решили немного потанцевать. Хочется поблагодарить всех, кто принял участие. Берегите себя и своих близких. Мойте руки, носите маски!", - отметила режиссер видеоролика Любава Гринева.

В челлендже приняли участие народные артисты Людмила Духовная, Александра Никушина, Сафа Мирзагасанов, актеры Теймур Рагимов, Медина Муллаева, Яна Никитина, исполнители Эльдар Гасымов, Самир Раджабов, Эльхан Челяби и Марьям Шабанова.