«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы во время изоляции
Изоляцию во время пандемии коронавируса помогают скрасить просмотры фильмов, на которые раньше не хватало времени. "Кинопоиск" проанализировал запросы пользователей и назвал самые популярные картины и сериалы, которые пользователи смотрят на домашнем карантине. Первую строчку рейтинга занял фантастический триллер Стивена Содерберга с говорящим названием "Заражение". В драме со звездным актерским составом - в ней задействованы Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу и другие - рассказывается о пандемии смертельного вируса, за короткий срок унесшего жизни миллионов человек. Примечательно, что эпидемия у Содерберга, как и COVID-19, приходит из Азии.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, в топ-5 самых популярных фильмов в период с 16 по 29 марта 2020 года также вошла последняя работа Гая Ричи "Джентльмены", лента "Холоп", история сверхчеловека Вина Дизеля "Бладшот" и мультфильм "Тролли. Мировой тур" с оригинальной озвучкой Джастина Тимберлейка, Оззи Осборна и других звезд.
Среди сериалов лидером стал российский проект "Колл-центр" о 12 заложниках, запертых в офисе по прихоти маньяков по прозвищу Мама и Папа. Отметим, что большая часть популярных шоу в запросах тоже из России: чаще всего зрители смотрят "Последнего министра", "Магомаева", "Эпидемию" и "Патриота".
Фильмы:
- "Заражение"
- "Джентльмены"
- "Холоп"
- "Бладшот"
- "Тролли. Мировой тур"
- "Лед-2"
- "Человек-невидимка"
- "Отель "Белград"
- "Достать ножи"
- "Паразиты"
Сериалы:
- "Колл-центр"
- "Последний министр"
- "Магомаев"
- "Эпидемия"
- "Патриот"
- "Проект "Анна Николаевна"
- "Содержанки"
- "Мир Дикого Запада"
- "Рик и Морти"
- "Половое воспитание"
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