«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы во время изоляции

Изоляцию во время пандемии коронавируса помогают скрасить просмотры фильмов, на которые раньше не хватало времени. "Кинопоиск" проанализировал запросы пользователей и назвал самые популярные картины и сериалы, которые пользователи смотрят на домашнем карантине. Первую строчку рейтинга занял фантастический триллер Стивена Содерберга с говорящим названием "Заражение". В драме со звездным актерским составом - в ней задействованы Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу и другие - рассказывается о пандемии смертельного вируса, за короткий срок унесшего жизни миллионов человек. Примечательно, что эпидемия у Содерберга, как и COVID-19, приходит из Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, в топ-5 самых популярных фильмов в период с 16 по 29 марта 2020 года также вошла последняя работа Гая Ричи "Джентльмены", лента "Холоп", история сверхчеловека Вина Дизеля "Бладшот" и мультфильм "Тролли. Мировой тур" с оригинальной озвучкой Джастина Тимберлейка, Оззи Осборна и других звезд.

Среди сериалов лидером стал российский проект "Колл-центр" о 12 заложниках, запертых в офисе по прихоти маньяков по прозвищу Мама и Папа. Отметим, что большая часть популярных шоу в запросах тоже из России: чаще всего зрители смотрят "Последнего министра", "Магомаева", "Эпидемию" и "Патриота".

Фильмы:

  • "Заражение"
  • "Джентльмены"
  • "Холоп"
  • "Бладшот"
  • "Тролли. Мировой тур"
  • "Лед-2"
  • "Человек-невидимка"
  • "Отель "Белград"
  • "Достать ножи"
  • "Паразиты"

Сериалы:

  • "Колл-центр"
  • "Последний министр"
  • "Магомаев"
  • "Эпидемия"
  • "Патриот"
  • "Проект "Анна Николаевна"
  • "Содержанки"
  • "Мир Дикого Запада"
  • "Рик и Морти"
  • "Половое воспитание"