«Кинопоиск» назвал самые популярные фильмы и сериалы во время изоляции

Изоляцию во время пандемии коронавируса помогают скрасить просмотры фильмов, на которые раньше не хватало времени. "Кинопоиск" проанализировал запросы пользователей и назвал самые популярные картины и сериалы, которые пользователи смотрят на домашнем карантине. Первую строчку рейтинга занял фантастический триллер Стивена Содерберга с говорящим названием "Заражение". В драме со звездным актерским составом - в ней задействованы Мэтт Дэймон, Джуд Лоу, Кейт Уинслет, Гвинет Пэлтроу и другие - рассказывается о пандемии смертельного вируса, за короткий срок унесшего жизни миллионов человек. Примечательно, что эпидемия у Содерберга, как и COVID-19, приходит из Азии.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, в топ-5 самых популярных фильмов в период с 16 по 29 марта 2020 года также вошла последняя работа Гая Ричи "Джентльмены", лента "Холоп", история сверхчеловека Вина Дизеля "Бладшот" и мультфильм "Тролли. Мировой тур" с оригинальной озвучкой Джастина Тимберлейка, Оззи Осборна и других звезд.

Среди сериалов лидером стал российский проект "Колл-центр" о 12 заложниках, запертых в офисе по прихоти маньяков по прозвищу Мама и Папа. Отметим, что большая часть популярных шоу в запросах тоже из России: чаще всего зрители смотрят "Последнего министра", "Магомаева", "Эпидемию" и "Патриота".

Фильмы:

"Заражение"

"Джентльмены"

"Холоп"

"Бладшот"

"Тролли. Мировой тур"

"Лед-2"

"Человек-невидимка"

"Отель "Белград"

"Достать ножи"

"Паразиты"

Сериалы: