Модель Victoria's Secret госпитализирована с коронавирусом

Британская модель Алексина Грэм заразилась опасным недугом - коронавирусом. 30-летняя знаменитость была сразу же госпитализирована в больницу. По словам модели Victoria's Secret, все начиналось как обычное отравление, однако впоследствии появилась сильная лихорадка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua, Алексина рассказала своим подписчикам в Instagram, что сейчас уже пошел пятый день борьбы с коронавирусом. Симптомы болезни исчезают, поэтому Алексина Грэм и решила поделиться своей историей.

"В первый день у меня была тошнота и диарея. Появилась лихорадка, а потом, когда она спала, у меня началась сильная лихорадка. Кружилась голова, было сложно дышать. Я потеряла способность правильно говорить полными предложениями, мои легкие просто не позволяли мне этого делать, я не могла принять душ самостоятельно, мне нужна была помощь, чтобы даже встать с кровати, есть было больно", - написала модель.

Сейчас известная манекенщица находится в госпитале под присмотром врачей и обратилась к поклонникам с просьбой придерживаться карантина.

"Некоторые люди до сих пор не воспринимают это серьезно. Они продолжают собираться вместе и устраивают вечеринки. Пожалуйста, оставайтесь дома одни или только с теми, с кем живете!" - отметила Алексина.