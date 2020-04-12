Певица Татьяна Буланова госпитализирована с подозрением на инсульт

Стало известно об экстренной госпитализации популярной певицы Татьяны Булановой в одну из питерских больниц, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По противоречивым данным СМИ, причиной госпитализации артистки могли стать проблемы с сердцем или инсульт. Ни один из этих диагнозов не прокомментировал концертный директор Татьяны. Он отказался от любых комментариев.

Сообщается, что Булановой стало плохо дома, и родственники вызвали скорую помощь. Известно, что она находится в сознании, по некоторым данным - в реанимации. Медики оценивают ее состояние как удовлетворительное.

Эта новость напугала поклонников творчества артистки. В соцсетях они оставляют Татьяне пожелания здоровья и скорейшего выздоровления.