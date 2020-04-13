Дэвид Линч о самоизоляции: «У нас есть время подумать»

Американский режиссер Дэвид Линч рассказал изданию Vulture о том, как проходят его дни в самоизоляции, и поделился своими мыслями о ситуации в целом. Об этом Day.Az сообщает со ссылкой на Вazaar.ru.

"Весь мир сейчас замер, и никто не знает, что нас ждет в будущем. Мы еще не переживали нечто подобное. Для многих людей это стресс и страх перед неизвестным, а для других - время задуматься. Есть ощущение, что вчерашнее безумие уступит место чему-то более разумному и доброму".

Автор культового сериала "Твин Пикс" признался, что ему нравится быть в одиночестве, и сейчас он увлекся новым делом, а именно: изготовлением светильников.

"Прямо сейчас я нахожусь в мастерской, тружусь над маленькими лампами. Придумывать новые лампы и затем воплощать свои идеи с помощью разных инструментов и материалов очень весело, - рассказывает Линч. - Мне нравится работать со смолой, деревом и электричеством, а лампы прекрасно сочетают в себе эти три вещи. Работать в мастерской вдали от людей просто прекрасно".

Режиссер отметил, что, когда станет теплее, он планирует вернуться к рисованию и советует другим заняться творчеством: "Люди в изоляции могут писать сценарии или стихи, придумать новые игры. Главное - не забывать медитировать".

Дэвид Линч объяснил, что медитация помогает разблокировать напряжения и открыть разум для новых идей. Сам режиссер медитирует по 20 минут в день - утром и вечером. Также Линч уверен, что совместные медитации помогут улучшить отношения в семье. "Счастливые люди не причиняют зло другим, они хотят помогать окружающим", - сказал он.