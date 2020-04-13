Пинк рассказала о борьбе с коронавирусом: «В какой-то момент я думала, что умру»

На прошлой неделе 40-летняя певица Пинк рассказала, что переболела коронавирусом. После появления симптомов болезни Пинк решила сделать тест, который оказался положительным. Во время трансляции с Эллен Дедженерес певица подробно рассказала, как протекала ее болезнь.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, по словам Пинк, она всю свою жизнь страдала астмой, но не пользовалась ингалятором вот уже 30 лет - до тех пор, пока не заразилась COVID-19.

"В какой-то момент все стало просто ужасно, - вспоминает Пинк. - У меня был приступ астмы - такой сильный, что я проснулась посреди ночи и не могла дышать. Мне впервые за 30 лет понадобился ингалятор. Без него я задыхалась. Вот тогда мне стало по-настоящему страшно".

Певица призналась, что в какой-то момент была уверена, что умирает. "В голове крутились мысли о сумасшедших вещах, которые я делала, и я подумала: "Неужели это все? Все вот так и закончится?" Это самое страшное, что я когда-либо переживала в своей жизни", - сказала Пинк, с трудом сдерживая слезы.

Похожие симптомы были у трехлетнего сына певицы Джеймсона. По словам Пинк, он несколько дней мучился от лихорадки, но врачи ничего не могли сделать.

"У него было 39,4 °С. Я позвонила врачу, но он сказал, что ничем не может помочь и успокоил, что коронавирус обычно не опасен для маленьких детей. Он посоветовал нам сидеть дома, и все", - вспоминает Пинк.