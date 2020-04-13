Стас Михайлов переболел коронавирусом

Российский певец Стас Михайлов в своем "Инстаграме" сообщил, что у него была выявлена коронавирусная болезнь COVID-19, передает Day.Az со ссылкой на saintbasil.ru.

"Сам никогда не думал, что с этим столкнусь, но, к сожалению, это правда. И уже тест Роспотребнадзора подтвердил, что у меня действительно был коронавирус. И мои слова были актуальны на тот момент, когда я сделал заявление. И я об этом ни чуть не жалею, потому что это все во имя спасения жизней и помощи вам, потому что вы должны знать, как действовать и что нужно делать в такой ситуации", - написал артист.

Он отметил, что получил большое количество сообщений о том, что сейчас люди вовремя обратились в больницы, и действительно пневмонии оказались коронавирусом, как и у него.

По словам С.Михайлова, в России отношение к заразившимся и лечение находится на очень высоком уровне.

"Я не отказываюсь от слов, что это счастье, что я оказался в этот момент в России, потому что люди из Англии, Германии и Америки очень много рассказывают мне, как к ним относятся и как их лечат. У нас это все на очень высоком уровне", - считает артист.

Он добавил, что своевременное обращение к врачам и уважительное отношение к себе и окружающим даст хороший результат, написав, что самоизоляция - это лучшее средство на сегодня.