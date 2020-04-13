Российские группы поддержали Азербайджан в борьбе с коронавирусом

Лидеры российских поп-рок групп "Братья Грим" и "Метро" Константин Бурдаев и Александр Староверов в своем видеообращении поддержали Азербайджан в борьбе с коронавирусом, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Здравствуй, Баку! Желаю вам богатырского здоровья. Мы обязательно приедем к вам в гости, как только все закончится. С нетерпением ждем приезда к вам! Помните, что если никто не простудится, то все обязательно сбудется", - сказал Константин Бурдаев.

"Безусловно, в эти дни лучше оставаться дома. До скорых встреч. Дай Бог здоровья вам и вашим близким!", - добавил Александр Староверов.

Материал подготовлен при содействии организатора концертов Заура Алиева.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в стране установлено ограничение передвижения. В целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов в сложившейся ситуации Оперативный штаб при Кабинете министров Азербайджанской Республики принял решение о введении ограничения передвижений в стране с 00:00 часов 5 апреля до 20:00 20 апреля 2020 года в особом порядке.