Натали Портман запускает онлайн-уроки актерского мастерства

В режиме самоизоляции скучать не приходится: к вечерним просмотрам культовых постановок и удаленным занятиям спортом добавилась и еще одна возможность полезного времяпрепровождения. Обладательница премии "Оскар" за лучшую женскую роль Натали Портман решила поделиться своим опытом работы в кино.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, звезда запустила уроки актерского мастерства на платформе онлайн-образования MasterClass. Стоимость курса составляет 90 долларов. В двухминутной презентации Натали призывает будущих актеров "быть свободными, делать ошибки и пробовать что-то новое". Она подчеркивает, что актерство - работа для воображения.

"Я не училась в традиционной актерской школе, я научилась всему уже играя. И сейчас я собрала воедино все, что помогло мне, и хочу поделиться этим с вами", - говорит Натали.