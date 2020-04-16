ДиКаприо и Скорсезе снимут в новом фильме самого щедрого поклонника, пожертвовавшего деньги на борьбу с коронавирусом

Еще больше звезд присоединяется к американской благотворительной акции All In Challenge, которая направлена на обеспечение продовольствием детей, пожилых и нуждающихся людей во время пандемии COVID-19. Теперь к кампании присоединились Леонардо ДиКаприо и Роберт Де Ниро.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, актеры записали видеообращение к поклонникам с призывом делать пожертвования и помогать тем, кто сейчас особенно уязвим. Запись появилась на странице Леонардо в Instagram.

Кроме чувства выполненного долга тех, кто последует просьбе голливудских звезд, ждет и настоящий подарок. Самых щедрых поклонников пригласят на съемки нового фильма - и не только.

"Если вы когда-нибудь интересовались, какого это - работать рядом со мной, великим Мартином Скорсезе и Робертом Де Ниро, то сейчас ваш шанс настал", - обратился к фанатам ДиКаприо. Он предложил эпизодическую роль в картине под названием "Убийцы лунного цветка", а кроме этого счастливчик проведет целый день на съемочной площадке и будет приглашен на премьеру.

Чтобы получить возможность поучаствовать в гонке за роль, необходимо совершить пожертвование через сайт проекта AllinChallenge. С момента запуска этой инициативы 1 апреля удалось собрать уже более $ 13 миллионов.