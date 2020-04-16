Джонни Депп завел Instagram

Актер Джонни Депп зарегистрировался в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первой фотографии он сидит перед столом с зажженными свечами.

"Привет всем... снимаю кое-что для вас сейчас ... дайте мне минуту", - написал Депп.

Менее чем за час на него подписались 339 тысяч человек.

Сам Депп подписался на 29 аккаунтов, в том числе на бывшую жену Ванессу Паради, свою дочь Лили-Роуз Депп, на режиссера Тима Бертона, Пенелопу Крус, Кару Делевинь и других.