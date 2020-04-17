Скончалась звезда сериалов «Элен и ребята» и «Спрут»

Французская актриса Патрисия Милларде умерла в возрасте 61 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщил журналист Давид Маджио на своем сайте.

По его словам, актриса скончалась 13 апреля в римской больнице Сан-Камилло. Причиной смерти стал сердечный приступ.

Патрисия Милларде известна по роли судьи в сериале "Спрут". За свою карьеру актриса сыграла более чем в тридцати фильмах и сериалах, в числе которых были "Элен и ребята", "Горячий шоколад", "Крысиные бега".

В 2013 году на 91-м году жизни умер режиссер сериала "Спрут" Дамиано Дамиани. Причиной смерти стала легочная недостаточность.

Телесериал "Спрут" впервые вышел на экраны в 1984 году. Он рассказывал о борьбе итальянских правоохранительных и судебных органов с сицилийской мафией и коррупцией. Сериал был очень популярен в Европе и СССР.