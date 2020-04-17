Известный российский режиссер скончался от коронавируса

На 80-м году жизни умер режиссер и продюсер Алесандр Радов.

Об этом в своем Facebook сообщает Академия российского телевидения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как стало известно, ранее его положили в больницу с коронавирусом. Актер скончался днем 16 апреля.

Радов был автором документальных фильмов из цикла "Больше, чем любовь". Это серия лент, в которых рассказывались личные истории ученых, писателей, военных. Также Радов срежиссировал фильмы об Александре Колчаке, Александре Блоке, Любови Менделеевой и других. Кроме того, он занимался журналистикой, а также был продюсером таких документальных лент и телевизионных программ, как "Исторические расследования", "Авантюристы ХХ века", "Портреты эпохи" и прочих проектов.