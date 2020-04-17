Шерон Стоун без макияжа показала, как готовит любимое блюдо в изоляции

Американская актриса Шэрон Стоун показала своего младшего сына и на камеру приготовила любимое блюдо по рецепту своей русской бабушки.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, ролик звезда выложила в своем Instagram-аккаунте.

Стоун на видео находится на своей кухне. Актриса показала, что она готовит свой любимый бефстроганов.

"Секрет в том, чтобы добавить туда немного шоколада", - призналась 62-летняя знаменитость.

В то время как Шэрон готовила ужин, на заднем плане ее младший сын мыл посуду. Оба были одеты в домашнюю одежду: Стоун в свободном платье с цветочным принтом, а сын - в светлой футболке и темных брюках.

Также актриса пожелала всем не грустить на карантине.

За короткий период видеоролик Стоун набрал более 430 тысяч просмотров.