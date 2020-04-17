Шерон Стоун без макияжа показала, как готовит любимое блюдо в изоляции - ВИДЕО
Американская актриса Шэрон Стоун показала своего младшего сына и на камеру приготовила любимое блюдо по рецепту своей русской бабушки.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, ролик звезда выложила в своем Instagram-аккаунте.
Стоун на видео находится на своей кухне. Актриса показала, что она готовит свой любимый бефстроганов.
"Секрет в том, чтобы добавить туда немного шоколада", - призналась 62-летняя знаменитость.
В то время как Шэрон готовила ужин, на заднем плане ее младший сын мыл посуду. Оба были одеты в домашнюю одежду: Стоун в свободном платье с цветочным принтом, а сын - в светлой футболке и темных брюках.
Также актриса пожелала всем не грустить на карантине.
За короткий период видеоролик Стоун набрал более 430 тысяч просмотров.
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