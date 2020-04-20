Звезде Бродвея Нику Кордеро ампутировали ногу из-за осложнений, вызванных коронавирусом

Канадскому артисту, звезде Бродвея Нику Кордеро (Nick Cordero) пришлось ампутировать ногу после осложнений, вызванных коронавирусом.

Об этом сообщила супруга Кордеро - Аманда Кутс (Amanda Kloots), передает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ.

Ник Кордеро был госпитализирован в одну из клиник Лос-Анджелеса 31 марта. Некоторое время он провел без сознания, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. У артиста начали образовываться тромбы в сосудах, поэтому потребовалась ампутация правой ноги.

Ник Кордеро был занят в мюзиклах "Пули над Бродвеем", "Бронкская история". Артист был номинирован на театральную премию Tony.