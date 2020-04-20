Знаменитости, победившие коронавирус

В то время, как число заразившихся COVID-19 в мире неуклонно растет, хочется вспомнить и о тех, кто успешно излечился от него. Тем более, что среди них немало известных музыкантов, актеров и высокопоставленных политиков.

24 марта российский эстрадный певец Лев Лещенко вместо со своей женой были экстренно госпитализированы с подозрением на COVID-19. На следующий день тест подтвердил заражение и 78-летнего артиста перевели в реанимацию. На фоне коронавируса у Лещенко начала развиваться двусторонняя пневмония. К счастью, лечение прошло успешно, народный артист с супругой благополучно выписаны из больницы.

Day.Az со ссылкой на АиФ представляет подборку российских и зарубежных звезд, победивших коронавирус.

Борис Акунин. По словам писателя, заболел он еще 13 марта. Болезнь протекала в форме средней тяжести. Около десяти дней у него была высокая температура до 39 градусов, которую приходилось сбивать. "На одиннадцатый день появился врач с успешным опытом и прописал мне курс антибиотиков. Ну и постепенно стало лучше", - написал он.

Стас Михайлов. В своем Instagram певец рассказал, что его тест подтвердил коронавирус. По словам Михайлова, у него не было насморка, кашля или головной боли, а первые симптомы напомнили ему бронхит. Артист также отметил, что он не чувствовал запахов и вкусов, у него ломило спину и была повышенная чувствительность в теле.

Ольга Куриленко. "Я спала 12 часов за ночь и потом ещё часа 3-4 днём!!! Подняться было тяжело. Усталость сумасшедшая. Головная боль дикая", - делилась подробностями болезни актриса в Instagram. 23 марта Ольга написала, что победила вирус и чувствует себя гораздо лучше.

Принц Уэльский Чарльз. 25 марта стало известно, что 71-летний принц Чарльз заразился коронавирусом. После этого он на неделю самоизолировался в своем доме в шотландском поместье Балморал. После консультации с врачом он завершил карантин.

Борис Джонсон. 27 марта 55-летний политик объявил, что его тест на COVID-19 показал положительный результат. Джонсон продолжал работать дистанционно, находясь на самоизоляции дома. 5 апреля стало известно, что премьер-министра доставили в больницу, там его состояние ухудшилось, и он был перемещен в отделение интенсивной терапии. 12 числа его выписали из больницы, сейчас он находится в загородной резиденции.

Том Хэнкс. У Хэнкса и его супруги Риты Уилсон обнаружили коронавирус в Австралии, где шли съемки байопика о жизни Элвиса Пресли. 17 марта актера и его жену выписали из больницы, после чего они находились на карантине.

Пласидо Доминго. Испанский оперный певец и дирижер сообщил о своей болезни 20 марта. Обратиться к медикам и пройти диагностику его заставили такие симптомы, как жар и кашель. В настоящее время Доминго выписан из больницы, находится дома и чувствует себя хорошо.