Меган Маркл и принц Гарри разорвали отношения с британскими таблоидами

Герцог и герцогиня Сассекские отправили письма, составленные в довольно резком тоне, в редакции четырех британских газет. Супруги подчеркнули, что больше никогда не будут иметь ничего общего ни с самими изданиями, ни с жуналистами, в них работающими.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, семейство разорвало отношения с крупнейшими таблоидами The Sun, Daily Mail, Mirror и Express. Меган и принц Гарри не готовы вступать в какие-либо отношения с этой прессой, если только речь не идет об общении через адвокатов.

Внук королевы Великобритании отметил в своем письме к газетам, что сейчас он с женой не позволит использовать себя как приманку для кликбейтов. Принц Гарри недоумевает, насколько долго таблоидам удавалось подавать искаженную и недостоверную информацию, не получая ничего за такие поступки.

"У медиа есть полное право писать о герцогах. И это может быть сделано с любой точки зрения, но не должно быть основано на лжи", - говорится в письме. Представитель пары сообщил, что герцоги видели, как такая недобросовестность со стороны прессы рушила жизни людей, как знакомых им, так и посторонних.

Меган и Гарри не намерены позволять и членам своей команды общаться с сотрудниками этих четырех таблоидов. Впрочем, в отношениях герцогов Сассекских с изданиями The Telegraph и The Guardian ничего не изменилось.