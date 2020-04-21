Премьеру «Бэтмена» и еще трех фильмов перенесли из-за коронавируса

Американская кинокомпания Warner Bros. перенесла часть премьер на более поздний срок из-за эпидемии коронавируса. Об этом пишет Variety, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Так, из-за угрозы распространения вируса премьеру "Бэтмена" с Робертом Паттинсоном в главной роли отложили до 1 октября 2021 года. Изначально планировалось выпустить картину в июне следующего года.

Полнометражный приквел сериала "Клан Сопрано" - "Множественные святые Ньюарка" также отложили. Релиз должен был состояться в сентябре 2020-го, однако теперь фильм выпустят не раньше 2021 года.

Также перенесен выход двух фильмов о супергероях: "Шазам 2" выйдет в ноябре 2022 года, однако изначально планировалось выпустить его в свет в апреле. Единственный супергеройский фильм перенесли на месяц раньше: "Флэш" выйдет в июне, а не в июле 2022-го года.