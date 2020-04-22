Том Хэнкс с женой пожертвуют кровь для разработки вакцины против коронавируса

Том Хэнкс и его супруга Рита Уилсон перенесли коронавирусную инфекцию нового типа. Теперь семейная пара решила внести свой вклад в борьбу с пандемией.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Вazaar.ru, актер пошутил, что благодаря ему будет разработана не просто вакцина, а "Хэнк-цина" от COVID-19. Знаменитости заразились в Австралии, где Том снимался в новом байопике о жизни Элвиса Пресли.

Звезда "Форрест Гампа" не стал скрывать свой диагноз от публики, он подробно рассказывал о симптомах и течении болезни. Супруги довольно быстро победили заболевание и смогли вернуться домой в Лос-Анджелес. Правда, жена Хэнкса перенесла коронавирус в более тяжелой форме, чем он сам.

Уже дома они связались со специалистами и выразили свое желание помочь в создании вакцины. Том и Рита сдали кровь на анализ: необходимо было выяснить, есть ли у них антитела, которые окажутся полезными для ученых.

По результатам анализов антитела были обнаружены, а значит пара сдаст кровь в ближайшее время. "Мы пожертвуем кровь и специалисты будут трудиться над созданием Хэнк-цины", - рассказал Том в радио-эфире.