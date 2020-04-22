Ричард Гир стал отцом в третий раз

Звезда Голливуда Ричард Гир и его жена Алехандра Сильва стали родителями. Как сообщает Hola! (испаноязычная версия журнала Hello!), у 70-летнего артиста и его 37-летней супруги родился сын. Как назвали мальчика, пока не сообщается, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

По информации издания, в данный момент пара живет на своем ранчо в окрестностях Нью-Йорка.

Актер и его избранница имеют взрослых детей от прошлых браков. У актера есть 20-летний сын Гомер от бывшей жены, актрисы Кери Лоуэлл, а у его нынешней супруги - семилетний сын Альберт от бизнесмена Говинда Фридланда.

Гир и Сильва поженились в апреле 2018 года. В 2019-м у них родился старший сын Александр. Вскоре после его появления на свет Сильва снова забеременела.