Умерла дважды номинированная на «Оскар» голливудская актриса

Голливудская актриса Ширли Найт умерла в возрасте 83 лет.

Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По информации издания, актриса скончалась в доме своей дочери, актрисы Кейтлин Хопкинс, в техасском городе Сан-Маркос. Смерть актрисы наступила от естественных причин.

Ширли Найт дважды номинировалась на премию "Оскар" как лучшая актриса второго плана в фильмах "Тьма наверху лестницы" и "Сладкоголосая птица юности". Помимо этого, дважды была лауреатом премии "Эмми" и по одному разу - премий "Золотой глобус" и "Тони".

Также Найт известна по таким фильмам и сериалам, как "Если бы эти стены могли говорить", "Люди дождя", "Лучше не бывает", "Отчаянные домохозяйки". Всего на экране сыграла более 100 ролей.