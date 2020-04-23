https://news.day.az/showbiz/1227229.html Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросшего сына - ФОТО
Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросшего сына - ФОТО
Герцог Кембриджский и Кейт Миддлтон показали фото младшего сына Луи.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, снимки появились на официальной странице герцога и герцогини в Instagram.
Королевская чета опубликовала фото в честь двухлетия младшего сына. Отмечается, что их сделала сама Миддлтон.
На фото принц в клетчатой рубашке смеется и показывает измазанные в краске ладошки. Его сняли во время рисования на дворе загородного дома герцогов в Норфолке.
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