Принц Уильям и Кейт Миддлтон показали подросшего сына

Герцог Кембриджский и Кейт Миддлтон показали фото младшего сына Луи.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, снимки появились на официальной странице герцога и герцогини в Instagram.

Королевская чета опубликовала фото в честь двухлетия младшего сына. Отмечается, что их сделала сама Миддлтон.

На фото принц в клетчатой рубашке смеется и показывает измазанные в краске ладошки. Его сняли во время рисования на дворе загородного дома герцогов в Норфолке.