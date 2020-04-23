Дженнифер Лопес покупает бейсбольный клуб

Дженнифер Лопес и ее возлюбленный Алекс Родригес решили приобрести акции бейсбольной команды "Нью-Йорк Метс", передает Day.Az со ссылкой на terrikon.com.

Суммарное состояние американской кинозвезды и бывшего бейсболиста оценивается свыше 700 млн. долларов.

Они уже начали переговоры для покупки клуба "Нью-Йорк Метс" стоимостью 1,5 млрд. долларов. Парочка хочет приобрести клуб за счет банковского кредита.