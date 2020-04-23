Азербайджанские телеведущие посвятили клип героизму врачей

В нынешней сложной ситуации, сложившейся из-за распространения коронавируса, врачи - это самоотверженные личности, которые трудятся на благо пациентов, ежедневно рискуя жизнью и здоровьем, вдали от родных и близких.

Азербайджанские телеведущие Заур Бахшалиев, Кямаля Пириева, Акбер Ализаде и Эльчин Иманов исполнили песню Ağ xalatli həkimlər ("Врачи в белых халатах"), посвятив ее героизму врачей в борьбе c пандемией коронавируса, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Напомним, что в рамках специального карантинного режима, применяемого с целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), в целях обеспечения защиты жизни и здоровья населения, бесперебойной работы государственных структур и объектов жизнеобеспечения, а также необходимой деятельности экономических субъектов Оперативным штабом при Кабинете министров Азербайджанской Республики в стране установлено ограничение передвижения с 5 апреля до 4 мая.