https://news.day.az/showbiz/1227588.html Rolling Stones сняли клип о жизни на карантине
Rolling Stones сняли клип о жизни на карантине
Группа Rolling Stones записала новую песню, посвященную жизни в условиях пандемии COVID-19 и сняла на нее клип. Трек Living In A Ghost Town стал первой музыкальной новинкой коллектива за последние восемь лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.
О выходе клипа сообщил в Twitter фронтмен "роллингов" Мик Джаггер. По его словам, группа начала запись нового материала еще до введения ограничений, связанных с распространением коронавируса.
"Мы подумали, что новая песня найдет отклик в эти времена, которые все мы переживаем сейчас", - написал Джаггер.
Музыкальное видео уже опубликовано на YouTube.
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