Rolling Stones сняли клип о жизни на карантине

Группа Rolling Stones записала новую песню, посвященную жизни в условиях пандемии COVID-19 и сняла на нее клип. Трек Living In A Ghost Town стал первой музыкальной новинкой коллектива за последние восемь лет, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

О выходе клипа сообщил в Twitter фронтмен "роллингов" Мик Джаггер. По его словам, группа начала запись нового материала еще до введения ограничений, связанных с распространением коронавируса.

"Мы подумали, что новая песня найдет отклик в эти времена, которые все мы переживаем сейчас", - написал Джаггер.

Музыкальное видео уже опубликовано на YouTube.