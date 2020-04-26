https://news.day.az/showbiz/1228356.html Ройа Айхан вновь перенесла сольные концерты - Новые даты
Ройа Айхан вновь перенесла сольные концерты - Новые даты
Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан вновь перенесла свои сольные концерты под названием "Назлы".
Как передает Day.Az, запланированные концерты состоятся в Бакинском Конгресс-центре 1, 2, 3 и 4 октября.
До этого концерты были перенесены на май из-за профилактических мероприятий, реализуемых с целью предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане.
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