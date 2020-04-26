Ройа Айхан вновь перенесла сольные концерты

Народная артистка Азербайджана Ройа Айхан вновь перенесла свои сольные концерты под названием "Назлы".

Как передает Day.Az, запланированные концерты состоятся в Бакинском Конгресс-центре 1, 2, 3 и 4 октября.

До этого концерты были перенесены на май из-за профилактических мероприятий, реализуемых с целью предотвращения распространения коронавируса в Азербайджане.