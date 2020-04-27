Тимоти Шаламе и Лили-Роуз Депп расстались

Поклонники Тимоти Шаламе, ликуйте! Сердце 24-летнего актера снова свободно. После года отношений с моделью Лили-Роуз Депп, дочерью Джонни Деппа и Ванессы Паради, пара решила расстаться. Об этом Тимоти Шаламе сообщил в интервью британскому Vogue, признавшись, что теперь "свободен".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Glamour.ru, официальное подтверждение этой новости получило издание UK Weekly, однако о причине разрыва пока ничего не известно.

Напомним, впервые папарацци заметили Шаламе и Депп вместе в конце 2018 года на свидании в Нью-Йорке. Тогда голливудская пара никак не комментировала слухи, но в начале 2019-го официально подтвердила отношения. Познакомились Тимоти и Лили на съемках фильма "Король", где сыграли семейную пару - короля Генриха V и его жену Екатерину Валуа.

Кстати, для Тимоти Шаламе это не первый роман с девушкой из звездной семьи - до этого он больше года встречался с дочерью Мадонны Лурдес Леон. Молодые люди познакомилась во время учебы в школе искусств LaGuardia.