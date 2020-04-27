Брэд Питт прибавил себе пару десятков лет для новой роли

Однажды в интервью знаменитый американский ученый, исследователь туберкулеза, малярии и смертельных вирусов Энтони Фаучи в шутку сказал: если бы кто-нибудь сыграл его в кино или на телевидение, то предпочел бы, чтобы это был Брэд Питт. И желание врача неожиданно исполнилось - в шоу Saturday Night Live (популярная американская программа, где актеры, комики и артисты собираются вместе, чтобы исполнить короткие, веселые пародии на актуальные темы).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Еlle.ru, Питт перевоплотился в Фаучи на открытии "домашнего" субботнего шоу SNL. С января 2020 года доктор является одним из ведущих членов целевой группы по коронавирусу администрации президента США. Для трехминутной пародии он примерил седой парик.