Фаик Агаев обрадовал фанатов

Народный артист Азербайджана, эстрадный исполнитель Фаик Агаев представил ремикс зажигательной композиции Küsmə ("Не обижайся"), сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Композиция была написана еще в 1993 году известным композитором, народным артистом Эльдаром Мансуровым. Причем автором слов является сам Фаик Агаев. Ремикс представлен в аранжировке Nadeer NağdPul (Надир Гусейнов), mix & master - Гиви Усенашвили, видео - Ниса Джафарова. Песня будет представлена на всех отечественных радиостанциях.