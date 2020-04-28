https://news.day.az/showbiz/1229228.html Spice Girls планируют новые живые концерты
Spice Girls планируют новые живые концерты
Солистка группы Spice Girls Эмма Бантон в интервью Daily Mail призналась, что коллектив планирует вернуться к концертной деятельности, как только будут сняты ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Певица отметила, что регулярно обсуждает будущие концерты с другой участницей группы Джери Хорнер. "Надеюсь, Spice Girls еще смогут чем-то удивить. Скрестим за это пальцы", - сказала она.
В 2019 году Spice Girls воссоединились и дали 13 аншлаговых шоу. К оригинальному составу поп-группы не присоединилась только Виктория Бекхэм.
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