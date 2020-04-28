Spice Girls планируют новые живые концерты

Солистка группы Spice Girls Эмма Бантон в интервью Daily Mail призналась, что коллектив планирует вернуться к концертной деятельности, как только будут сняты ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Певица отметила, что регулярно обсуждает будущие концерты с другой участницей группы Джери Хорнер. "Надеюсь, Spice Girls еще смогут чем-то удивить. Скрестим за это пальцы", - сказала она.

В 2019 году Spice Girls воссоединились и дали 13 аншлаговых шоу. К оригинальному составу поп-группы не присоединилась только Виктория Бекхэм.