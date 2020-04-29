На «Оскар» впервые смогут претендовать фильмы, выходившие только онлайн

Организаторы кинопремии "Оскар" из-за эпидемии коронавируса приняли решение изменить правила отбора и впервые допустить к участию в конкурсе в 2021 году фильмы, которые показывались только онлайн, а не в кинотеатрах.

Об этом сообщает The KXAN 36 News со ссылкой на пресс-службу организаторов, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Уточняется, что данное правило будет действовать только до тех пор, пока не откроются кинотеатры.

"Фильм должен соответствовать всем остальным требованиям отбора", - отметили организаторы, напомнившие, что из-за пандемии COVID-19 кинотеатры Лос-Анджелеса и Калифорнии были закрыты 16 марта. При этом, показ фильмов в кинотеатрах данных округов является одним из обязательных условий для участия в "Оскаре".