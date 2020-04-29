Джиджи Хадид впервые станет мамой

Издание TMZ, опираясь на собственные источники, сообщило, что Джиджи Хадид готовится впервые стать мамой. По информации инсайдеров, 25-летняя супермодель находится на 20-й неделе беременности: пока что будущая мама и ее возлюбленный, музыкант Зейн Малик, не знают пол будущего ребенка.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Bazaar.ru, Зейна и Джиджи связывает непростая история любви: они познакомились пять лет назад на съемках его клипа на композицию Pillow Talk, после чего у них начался бурный роман. Впервые новоиспеченных влюбленных сфотографировали вместе, когда они покидали афтепати церемонии American Music Awards, устроенную Джастином Бибером. Наши герои начали жить вместе в нью-йоркских апартаментах, Малик отлично поладил с семьей модели, но в 2018-м пара неожиданно объявила о разрыве. Тогда музыкант разместил в соцсетях пост о том, что у них с Джиджи были "веселые и нежные отношения", но настала пора двигаться в разных направлениях. Пока поклонники оплакивали красивый союз, Хадид и Малик довольно быстро снова сошлись и в 2019-м уже стали появляться вместе на публике, а на Инстаграм-странице модели начали появляться яства, приготовленные по рецепту мамы бойфренда.