Умер актер фильма "Миллионер из трущоб"

Индийский актер Ирфан Кхан, известный зрителю прежде всего по роли полицейского инспектора в фильме "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008), умер в среду в возрасте 53 лет. Об этом сообщил телеканал NDTV со ссылкой на родственников и друзей актера, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По данным канала, Кхан, родившийся в 1967 году в Джайпуре, умер в одной из частных клиник в Мумбаи. C 2018 года он боролся с раковым заболеванием.

Кхан активно снимался в Болливуде, а также стал одним из немногих индийских актеров, который часто получал предложения и от западных режиссеров.

Первую известность Кхан получил за роль в фильме "Салам, Бомбей" (Salaam Bombay, 1988). В число самых популярных лент с его участием входят "Воин" (The Warrior, 2001), "Миллионер из трущоб", "Нью-Йорк, я люблю тебя" (New York, I Love You, 2008), "Жизнь Пи" (Life of Pi, 2012), "Новый Человек-Паук" (The Amazing Spider-Man, 2012), "Мир юрского периода" (Jurassic World, 2015), "Инферно" (Inferno, 2016) и другие.