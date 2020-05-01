Дженнифер Энистон пожертвовала деньги медсестрам

51-летняя Дженнифер Энистон сделала материальный вклад в борьбу с пандемией. Американская актриса поддержала работниц клиник, сражающихся с коронавирусом.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Cosmo.ru, бывшая жена Брэда Питта обычно не афиширует свою благотворительность, но в этот раз сделала исключение, чтобы призвать поклонников последовать ее примеру. Звезда сериала "Друзья" пожертвовала деньги для помощи персоналу больниц, которые борются с COVID-19 на "передовой".

Энистон перечислила средства Фонду американских медсестер. "Их мужество и самоотверженность выше всяких похвал, и они нуждаются в нашей поддержке. Вы постоянно заботитесь о пациентах, вы - наши герои", - написала Дженнифер.

Актриса не стала хвастаться суммой своего вклада. Инстадива поделилась ссылкой на Фонд, чтобы желающие оказать помощь медицинскому персоналу могли присоединиться к сборам.