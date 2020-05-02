Татьяну Васильеву госпитализировали с COVID-19 после звонка Дане Борисовой

О том, что у 73-летней актрисы Татьяны Васильевой обнаружили коронавирус написала в своих соцсетях некогда популярная телеведущая Дана Борисова, пишет Рамблер.

"Мы давно дружим, это отдельная история. Она почему-то стала звонить именно мне. Только что благодаря помощи Первого канала ее забрали и везут в хорошую больниц", - сообщила 43-летняя Борисова в stories в своем Instagram.

По ее словам, актриса позвонила, когда заметила явные сиптомы.

"Таня давно доверяет мне, поскольку я ей уже помогала. У нее поднялась температура, начался сильный кашель. Сейчас дело Тани взято под контроль министерства здравоохранения. Мы с ней постоянно на связи и поддерживаем друг друга", - пишет Борисова.

