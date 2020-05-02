https://news.day.az/showbiz/1230597.html У Мадонны нашли антитела к коронавирусу

У Мадонны нашли антитела к коронавирусу

Шоу-бизнес, 2 мая 2020 09:05 143
У Мадонны нашли антитела к коронавирусу

У американской поп-певицы Мадонны нашли антитела к коронавирусу. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"На днях я сдала тест и узнала, что у меня есть антитела, поэтому завтра я отправлюсь в долгую поездку на машине, опущу окно и вдохну воздух, пропитанный COVID-19", - заявила 61-летняя исполнительница.

В этом же посте певица порассуждала о человеческой природе. "Меня удивляет то, как сильно нас волнует, что думают другие люди, как завоевать их расположение и как выйти правым из спора. Ненавижу себя за эту низость. Мне хочется вырваться из рабства переживаний", - сказала Мадонна.

В комментариях многие не поверили, что у артистки действительно обнаружили антитела. Некоторые удивились тому, что ранее Мадонна ничего не говорила о том, что болеет коронавирусом. Звезде также посоветовали повторно сдать тест, объяснив, что они бывают недостоверны.

 
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