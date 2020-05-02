Звезда «Матрицы» и «Клана Сопрано» попал в больницу

Актер Джозеф Питер "Джо" Пантолиано попал в больницу после ДТП а американском штате Коннектикут, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жена артиста Нэнси рассказала, что ее мужа сбила машина, когда они переходили дорогу. По ее словам, актер от удара отлетел в сторону и врезался в деревянный забор. Пантолиани увезли на скорой с ранением головы и с травмами левой ноги и плеча.

Супруга актера добавила, что повреждения оказались не критичными, сейчас Пантолиано проводят компьютерную томографию.

За Джо Пантолиано закрепилось амплуа отрицательного персонажа. Он сыграл в "Матрице" роль предателя Сайфера, а зрителям сериала "Клан Сопрано" он запомнился как Ральф Сифаретто. За эту роль он получил премию "Эмми".