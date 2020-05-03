Вместо красных дорожек: топ лучших выходов звёзд на прогулки с собакой - ФОТО
Бал Института костюмов, который должен был пройти 4 мая, Каннский кинофестиваль, запланированный ранее с 12 по 23 мая, и другие крупные мероприятия перенесены сейчас на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса (по состоянию на 2 мая, в мире зафиксировано 3,34 миллиона случаев заражения). Поэтому и с шикарными образами звезд на красных дорожках поклонникам придется пока попрощаться!
Вместо дизайнерских платьев, профессиональных укладок и многомиллионных украшений знаменитости теперь выбирают защитные маски, перчатки и домашние костюмы для прогулок с домашними питомцами. Day.Az со ссылкой на peopletalk.ru/ представляет топ "карантинных" выходов знаменитостей!
Эмили Ратаковски (Фото: legion-media.ru)
Оливия Уайлд (Фото: legion-media.ru)
Леонардо ДиКаприо и Камила Морроне (Фото: legion-media.ru)
Джо Джонас и Софи Тернер (Фото: legion-media.ru)
Джо Джонас и Софи Тернер (Фото: legion-media.ru)
Билли Айлиш (Фото: legion-media.ru)
Хью Джекман (Фото: legion-media.ru)
Бен Аффлек (Фото: legion-media.ru)
Риз Уизерспун (Фото: legion-media.ru)
Эмили Ратаковски (Фото: legion-media.ru)
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