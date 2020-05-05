Том Круз впервые в истории снимется в открытом космосе

Для голливудского актера, который выполняет добрую половину опасных трюков без каскадеров, наступил очередной звездный час.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Elle.ru, Том Круз примет участие в съемках фильма, которые впервые в истории пройдут в реальном открытом космосе. После того, как ты в одиночку взобрался на небоскреб Бурдж-Халифа и свесился с борта самолета в середине полета - этот профессиональный эксперимент может стать венцом твоей карьеры в эпохальных боевиках. И даже горький съемочный опыт сломанной, после прыжка с крыши, лодыжки Круза в этом стремлении в космос не остановит.

Второй "фигурант дела" - новоиспеченный миллиардер Илон Маск (владелец SpaceX) и NASA. Согласно отчету, проект будет представлять собой приключенческий боевик, но это не будет продолжением франшизы "Миссия невыполнима".

К слову, о "миссии" - изначально выход седьмой части приключенческого боевика был намечен на 21 июля 2021 года, но из-за пандемии сдвинулся даже с нынешней отсрочкой - на ноябрь 2021.