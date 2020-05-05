AISEL презентовала первую авторскую песню на азербайджанском языке

Популярная певица AISEL презентовала в Сети свою первую авторскую песню на азербайджанском языке. Автором музыки и слов выступила сама певица, аранжировку осуществил Эмин Карим (STKHA).

Песня уже успела получить сотни положительных отзывов в соцсетях, где ранее выкладывалась демо-версия.

"Несмотря на то, что в последние годы я выпускала музыку на английском и русском языках, именно сейчас мне захотелось создать песню на родном языке, опираясь на национальный колорит и мотивы. Исходя из отзывов слушателей, могу полагать, что этой песней мы смогли достучаться до сердец", - рассказала Day.Az AISEL.

Н. Гасымова