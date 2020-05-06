Похудевшая Адель изменилась до неузнаваемости

Вчера, 5 мая британская певица Адель отметила свой 32-й день рождения. Фотография с празднования дня рождения, которой она поделилась на своей странице в Инстаграме, поразила ее фанатов.

Как сообщает Day.Az, звезда, начавшая худеть после развода с мужем, сильно изменилась. Артистка говорила, что после развода сбросила 20 кг. Но некоторые ее фанаты уверяют, что она похудела на 45 кг.

Адель сократила количество сахара и снизила калорийность своей еды на 20%. Еще один секрет похудения Адель - специальная сиртфуд-диета. Рацион составляют продукты, богатые ресвератролом - сильным антиоксидантом и полифенолами. В меню певицы - зеленый чай, гречка, грецкие орехи, овощи и зелень (вроде сельдерея, листовой капусты, красного лука, петрушки и рукколы), а также темный шоколад, клубника, финики, оливковое масло, цитрусовые и яблоки.

Напомним, что впервые похудевшую Адель фанаты увидели в январе 2020 года, когда мировые СМИ облетели фотографии певицы с отдыха на Карибских островах. В феврале же она появилась на вечеринке по случаю вручения кинопремии "Оскар" в обтягивающем леопардовом платье. На этот раз звезда в черном платье-мини продемонстрировала тонкую талию и стройные ноги, что вызвало восхищение фанатов.

Н. Гасымова