https://news.day.az/showbiz/1232121.html Появились кадры со съемок второго сезона "Мандалорца" - ФОТО
Появились кадры со съемок второго сезона "Мандалорца" - ФОТО
В сети появились кадры со съемок второго сезона сериала Мандалорец. Снимки опубликовали режиссеры проекта Роберт Родригес и Пейтон Рид н своих страницах в Twitter.
Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, Родригес показал селфи с куклой "Малыша Йоды" и отметил, что ему выпало работать с "самой большой звездой во вселенной".
Пейтон снял на своем режиссерском кресле шлема главного героя сериала.
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