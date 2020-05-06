Появились кадры со съемок второго сезона "Мандалорца"

В сети появились кадры со съемок второго сезона сериала Мандалорец. Снимки опубликовали режиссеры проекта Роберт Родригес и Пейтон Рид н своих страницах в Twitter.

Как передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент, Родригес показал селфи с куклой "Малыша Йоды" и отметил, что ему выпало работать с "самой большой звездой во вселенной".

Пейтон снял на своем режиссерском кресле шлема главного героя сериала.