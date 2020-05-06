Том Круз и НАСА займутся съемками фильма в космосе

Голливудский актер Том Круз ведет переговоры с Национальным управлением по аэронавтике и исследованию космического пространства о съемках фильма в космосе. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на главу НАСА Джима Брайденстайна, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Сам Брайденстайн написал в своем твиттере, что в НАСА очень воодушевлены перспективой поработать с Крузом над фильмом на борту МКС.

"Необходимо, чтобы популярные медиа вдохновляли новое поколение инженеров и ученых, которые смогут претворить в жизнь амбициозные планы НАСА", - написал он.

Как отмечает The Guardian, руководитель НАСА других подробностей не привел, но на его твит ответил основатель Tesla and SpaceX Илон Маск, который написал, что "это будет очень круто".