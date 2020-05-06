JONY исполнил кавер-версию песни Марка Бернеса

Популярный в России азербайджанский исполнитель JONY (Джахид Гусейнли) принял участие в проекте российской музыкальной радиостанции "Авторадио", передает Day.Az со ссылкой на Trend. Проект посвящен 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в его рамках известные исполнители, не выходя из дома, поют песни того периода и композиции на военную тему.

В рамках проекта JONY представил кавер-версию песни "Серёжка с Малой Бронной".

"Серёжка с Малой Бронной" - созданное в 1953 году поэтом Евгением Винокуровым стихотворение о московских мальчиках, не вернувшихся с фронта, и их матерях, угасающих в пустых квартирах, - одно из самых популярных в советской военной лирике XX века, положенное в 1958 году на музыку Андреем Эшпаем.

Песня приобрела широкую популярность в исполнении Марка Бернеса (1911-1969 годы).