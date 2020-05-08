Актер из «Гарри Поттера» впервые стал отцом

Британский актер Руперт Гринт впервые стал отцом, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Уточняется, что у 31-летней звезды "Гарри Поттера" родилась дочь от его 28-летней девушки Джорджии Грум. О том, что она беременна, стало известно в апреле. Пара встречается уже девять лет.

"Руперт Гринт и Джорджия Грум рады подтвердить рождение их девочки. Мы просим вас уважать их частную жизнь в это особенное время", - говорится в заявлении представителя пары.

Возлюбленная Гринта также снимается в кино. Грум появлялась в таких фильмах, как "Коттедж", "Тихие вещи", "Пропавший" и "Имение". Кроме того, она известна по сериалам "Льюис" и "Чисто английское убийство".