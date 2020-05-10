Умер один из основателей рок-н-ролла - музыкант Литл Ричард

В США скончался певец, музыкант и композитор Литл Ричард (Ричард Уэйн Пенниман). Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Snob.ru.

Музыканту было 87 лет. Причина его смерти неизвестна.

Отметим, что Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла. Известность музыканту принесла песня "Tutti Frutti", вышедшая в 1955 году. Он также записал "Long Tall Sally", "Good Golly Miss Molly", "Ooh! My Soul" и другие композиции, которые позднее перепевали многие артисты, включая Элвиса Пресли.

В 1986 году музыканта в числе первых включили в Зал славы рок-н-ролла. В 1993-м Литл Ричард получил премию "Грэмми" за жизненные достижения.